В Пошехонье Ярославской области построят баню за 160 миллионов рублей

В центре Пошехонья будет построен банно-оздоровительный комплекс. Фото: Правительство Ярославской области

В центре Пошехонья, на улице Любимской, будет построен банно-оздоровительный комплекс. Заявка по выбору подрядчика уже размещена на портале Госзакупок. Итоги конкурса подведут 22 сентября, строительство должно начаться в октябре этого года.

Начальная цена контракта строительно-монтажных работ – 160 миллионов рублей. В двухэтажном здании бани на первом этаже будут размещены сауна, хамам, комната отдыха с купелью и гидромассажной ванной, санузлы и душевые. Здесь же откроют кафе и бар. На втором и мансардном этажах будут спортивные залы аэробики, йоги, хореографии с тренерской, раздевалкой и инвентарными помещениями. Также оборудуют детскую комнату.

Как уточнили в правительстве региона, сейчас в Пошехонье 79 многоквартирных домов не имеют центрального водоснабжения.