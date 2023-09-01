В Рыбинске построят дом под расселение из аварийного жилья

Проект пятиэтажки на 40 квартир – 16 однокомнатных и 24 двухкомнатных – уже прошел госэкспертизу. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске идут поиски подрядчика для строительства дома, предназначенного под расселение горожан из аварийного жилья.

Проект пятиэтажки на 40 квартир – 16 однокомнатных и 24 двухкомнатных – уже прошел госэкспертизу. Дом будет выполнен из керамического кирпича, в квартирах установят индивидуальное газовое отопление. Как пояснили в администрации города, рыбинцы получат квартиры по площади не меньше тех, что они занимали в расселяемом доме.

- Участок под застройку выделен в микрорайоне Прибрежный по адресу улица Корнева, 111. Муниципальный дом и еще четыре, которые построит Балтийская строительная компания для работников предприятий ОПК, станут целым кварталом новостроек с дворовой инфраструктурой внутри. Все дома будут выполнены в одном стиле, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

В очереди на расселение из аварийного жилья по региональной программе стоят порядка 70 семей. 40 из них решат жилищный вопрос уже в следующем году. Дом планируют сдать в ноябре 2024 года.