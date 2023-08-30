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НовостиОбщество30 августа 2023 12:40

В Ярославле на маршруте автобуса №139 сделают дополнительные остановки

У ярославского автобуса №139 появятся остановки «Школа №50» и «Площадь Юности»
Полина Вачнадзе
С 1 сентября на маршрут автобуса №139 «Заволжье – Ярославль Главный» добавят еще две остановки.

С 1 сентября на маршрут автобуса №139 «Заволжье – Ярославль Главный» добавят еще две остановки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 сентября на маршрут автобуса №139 «Заволжье – Ярославль Главный» добавят еще две остановки. Высадка и посадка пассажиров будет происходить на площади Юности и на остановке «Школа №50».

Расписание автобуса №139 останется прежним, уточнили в департаменте транспорта Ярославской области.

- Решение о включении дополнительных остановочных пунктов на указанный маршрут принято с учетом обращений пассажиров, - пояснил и.о. директора департамента Мурат Баснукаев.