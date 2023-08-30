В Ярославле на маршруте автобуса №139 сделают дополнительные остановки

С 1 сентября на маршрут автобуса №139 «Заволжье – Ярославль Главный» добавят еще две остановки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 сентября на маршрут автобуса №139 «Заволжье – Ярославль Главный» добавят еще две остановки. Высадка и посадка пассажиров будет происходить на площади Юности и на остановке «Школа №50».

Расписание автобуса №139 останется прежним, уточнили в департаменте транспорта Ярославской области.

- Решение о включении дополнительных остановочных пунктов на указанный маршрут принято с учетом обращений пассажиров, - пояснил и.о. директора департамента Мурат Баснукаев.