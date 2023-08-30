Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 августа 2023 9:57

В Ярославле школа №58 может остаться без забора к началу учебного года

Учреждение проверил детский омбудсмен Михаил Крупин
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле школа №58 может остаться без забора к началу учебного года. ФОТО: официальная группа детского омбудсмена Михаила Крупина

В Ярославле школа №58 может остаться без забора к началу учебного года. ФОТО: официальная группа детского омбудсмена Михаила Крупина

В Ярославле школа №58 может остаться без забора к началу учебного года. Учреждение проверил детский омбудсмен Михаил Крупин. Выяснилось, что подрядчик не выполнил свои обязательства, срок которых закончился 28 августа.

Сейчас на объекте находятся двое рабочих без техники и спецмашин. По всей видимости, к началу учебного года забора у школы не будет.

- Администрации школы необходимо принять организационные меры для того, чтобы территория была безопасной и соблюдались все требуемые нормы в наше неспокойное время, - сказал Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.