В Ярославле школа №58 может остаться без забора к началу учебного года. ФОТО: официальная группа детского омбудсмена Михаила Крупина

В Ярославле школа №58 может остаться без забора к началу учебного года. Учреждение проверил детский омбудсмен Михаил Крупин. Выяснилось, что подрядчик не выполнил свои обязательства, срок которых закончился 28 августа.

Сейчас на объекте находятся двое рабочих без техники и спецмашин. По всей видимости, к началу учебного года забора у школы не будет.

- Администрации школы необходимо принять организационные меры для того, чтобы территория была безопасной и соблюдались все требуемые нормы в наше неспокойное время, - сказал Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.