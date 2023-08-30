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НовостиОбщество30 августа 2023 7:36

В Ярославле завершили ремонт Волжской и Которосльной набережных

Объекты прошли техническую приемку, ожидаются заключения лаборатории по асфальту
Полина Вачнадзе
В Ярославле прошла техническая приемка после ремонта Волжской и Которосльной набережных.

В Ярославле прошла техническая приемка после ремонта Волжской и Которосльной набережных.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле прошла техническая приемка после ремонта Волжской и Которосльной набережных. На 900-метровом участке подрядчик заменил верхний слой асфальта и бортовой камень и нанес дорожную разметку. Кроме того, привели в порядок часть тротуара Которосльной набережной у жилых домов до стадиона «Спартаковец».

- Претензий и замечаний у нас нет. Сейчас мы ждем заключения лаборатории по асфальтобетонному покрытию, после сможем ввести объекты полностью в эксплуатацию. Отмечу, что данный участок улично-дорожной сети предполагает движение только специализированой техники и автотранспорта, который подвозит продукцию в ларьки, - рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.