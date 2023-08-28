В Рыбинске менеджер ритуального агентства обманула клиентов и работодателей

Жительница Рыбинска признана виновной в пяти эпизодах мошенничества и в присвоении чужого имущества. Фото: Полина Вачнадзе

Жительница Рыбинска признана виновной в пяти эпизодах мошенничества и в присвоении чужого имущества. Являясь стажером ритуального агентства, женщина обманывала и клиентов, и своего работодателя.

- С августа по октябрь 2022 года подсудимая приняла заказы на изготовление памятников от пяти клиентов на сумму в 141 200 рублей, но деньги в кассу не внесла. Кроме того, обвиняемая похитила из кассы 54 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Женщине дали два года лишения свободы. Но в места не столь отдаленные она отправится не сразу: осужденной предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.