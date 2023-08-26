В Рыбинске пытаются решить проблему с автобусом №16

С 28 августа в Рыбинске изменится схема движения автобуса №14. Фото: Администрация Рыбинска

С 28 августа в Рыбинске изменится схема движения автобуса №14. По пути от поселка ГЭС до железнодорожного вокзала транспорт будет заезжать в микрорайон Переборы.

- Решаем проблему с 16-м маршрутом силами города, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. - Все остановки на пути следования сохраняются: 4-я больница, 50 лет Октября, дамба Шлюз, Целинная, Шекснинское шоссе, поселок ГЭС. К ним добавятся остановки по аналогии с 16-м маршрутом: Переборский тракт, Виконда, проспект Серова, проспект Ленина, Крестовая, Луначарского.

Время отправления:

- от больницы №4: 5:37, 6:21.

- от железнодорожного вокзала: 6:11, 7:15, 8:00, 8:40, 10:10, 10:50, 11:50, 13:00, 14:00, 14:40, 16:00, 16:50, 17:30.

- от ГЭС: 6:10, 6:54, 7:16, 8:20, 9:05, 9:45, 11:15, 11:55, 12:55, 14:05, 15:05, 15:45, 17:05, 17:55, 18:35.

- На 14-й маршрут поставим новые полноразмерные автобусы. Это разгрузит существующий 16-й, - добавил Дмитрий Рудаков.