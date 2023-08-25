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НовостиПроисшествия25 августа 2023 14:42

В Ярославле двое мужчин пытались похитить кладбищенскую ограду

Двое ярославцев могут сесть за попытку украсть ограду с могилы на Леонтьевском кладбище
Полина Вачнадзе
На Леонтьевском кладбище в Ярославле сотрудники полиции задержали двоих мужчин.

На Леонтьевском кладбище в Ярославле сотрудники полиции задержали двоих мужчин.

Фото: Андрей АБРАМОВ

На Леонтьевском кладбище в Ярославле сотрудники полиции задержали двоих мужчин 32 и 29 лет. Ярославцы пытались демонтировать ограду на одной из могил, и их бурная деятельность привлекла внимание прохожих.

На место возможного преступления были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

- Задержанные доставлены в отдел полиции для разбирательства. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали инцидент на кладбище в пресс-службе регионального УМВД.