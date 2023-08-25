В Ярославле двое мужчин пытались похитить кладбищенскую ограду

На Леонтьевском кладбище в Ярославле сотрудники полиции задержали двоих мужчин. Фото: Андрей АБРАМОВ

На Леонтьевском кладбище в Ярославле сотрудники полиции задержали двоих мужчин 32 и 29 лет. Ярославцы пытались демонтировать ограду на одной из могил, и их бурная деятельность привлекла внимание прохожих.

На место возможного преступления были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

- Задержанные доставлены в отдел полиции для разбирательства. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали инцидент на кладбище в пресс-службе регионального УМВД.