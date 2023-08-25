В Ярославле открылась выставка Игоря Грабаря

В Ярославле открылась выставка художника, историка искусства, исследователя иконописи Игоря Грабаря. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле открылась выставка художника, историка искусства, исследователя иконописи Игоря Грабаря. Это событие стало возможным благодаря сотрудничеству Ярославского художественного музея и Третьяковской галереи. В экспозиции представлены 25 работ из их собрания.

Игорь Грабарь является организатором отечественного музейного дела и реставрации памятников старины. Но «главной страстью» своей жизни он называл именно живопись. На выставке, говорят организаторы, можно увидеть эволюцию авторской манеры.

Современники называют Игоря Грабаря «художником русской зимы. Работы «Белая зима. Грачиные гнезда», «Угасающий день», «Ямщик», «Иней» были созданы им в 1900-х годах в Дугино, в имении его друга. С 1930-х годов Игорь Грабарь начал чаще работать как портретист. Портреты членов семьи художника, написанные в эти годы, также вошли в экспозицию.

В 1920-1930-е годы Грабарь неоднократно приезжал в Ярославль как директор Центральных государственных реставрационных мастерских в Москве. Он курировал созданный в 1918 году в Ярославле филиал ЦГРМ. Собрание иконописи ярославского отделения в 1930-е годы вошло в состав коллекции Ярославского художественного музея. Эти иконы представляют второй раздел выставки.

Выставка будет работать до 3 декабря.