В Ярославской области изменятся правила содержания и использования газового оборудования

В Ярославском регионе работают три газораспределительные организации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 сентября изменятся правила содержания и использования газового оборудования. Функции по его техническому обслуживанию и ремонту передадут газораспределительным организациям, сообщили в правительстве Ярославской области.

На данный момент в регионе работают три газораспределительные организации: АО «Газпром газораспределение Ярославль», ООО «Росстройгаз», ОАО «Рыбинскгазсервис», которые отвечают новым требованиям закона. Ранее договор на обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО можно было заключить с любой специализированной организацией, а их в области 90.

- Для управляющих организаций, ТСЖ и собственников помещений в многоквартирных домах установлен переходный период, в течение которого договоры на техническое обслуживание ВДГО и ВКГО должны быть актуализированы либо перезаключены. Первая контрольная дата для управляющих компаний, ТСЖ – это 29 ноября 2023 года. Но в любом случае все мероприятия должны быть завершены к 1 января 2024 года, – пояснила заместитель директора департамента Госжилнадзора Ольга Смирнова.

Что касается собственников индивидуальных домов, то ранее заключенные соглашения о техобслуживании будут действительны до их прекращения или расторжения.