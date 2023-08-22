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НовостиОбщество22 августа 2023 12:17

В Ярославле проверили ход ремонтных работ в ТЮЗе

Завершить капитальный ремонт планируют в июне следующего года
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле проверили ход ремонтных работ в ТЮЗе

В Ярославле проверили ход ремонтных работ в ТЮЗе

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле рабочая группа «Губернаторского контроля» проверила ход ремонта в ТЮЗе. Уже заменены кровля, система отопления, вентиляция, электрика, водопровод и канализация. Сейчас идет витражное остекление по фасаду здания, модернизация сцены, обновление пола, монтаж светового оборудования, ремонт туалетов и много другое.

Помощник губернатора Андрей Скоркин отметил, что отставания от графика нет. Капитальный ремонт планируют завершить в июне следующего года.