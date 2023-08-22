В Ярославле начался ремонт улицы Красноборской Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 22 августа, начался ремонт улицы Красноборской. На участке от улицы Серго Орджоникидзе до улицы Папанина рабочие приступили к фрезерованию асфальта. В связи с этим, мэрия города попросила водителей заранее продумывать маршрут.

- Возможны затруднения движения на данном участке автомобильной дороги. Приносим извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием и терпением отнестись к ремонту улицы, - отметили в мэрии Ярославля.