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НовостиОбщество22 августа 2023 8:24

В Ярославле начался ремонт улицы Красноборской

Мэрия города попросила водителей заранее продумывать маршрут
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле начался ремонт улицы Красноборской

В Ярославле начался ремонт улицы Красноборской

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 22 августа, начался ремонт улицы Красноборской. На участке от улицы Серго Орджоникидзе до улицы Папанина рабочие приступили к фрезерованию асфальта. В связи с этим, мэрия города попросила водителей заранее продумывать маршрут.

- Возможны затруднения движения на данном участке автомобильной дороги. Приносим извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием и терпением отнестись к ремонту улицы, - отметили в мэрии Ярославля.