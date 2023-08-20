В Ярославле на Ленинградском проспекте в многоэтажке произошел пожар

В Ярославле в многоэтажке на Ленинградском проспекте произошел пожар. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле вчера, 19 августа, примерно в 21:20 в многоэтажке на Ленинградском проспекте произошел пожар. Очевидцы в соцсетях написали, что в одной из квартир жилого дома взорвался самогонный аппарат. К счастью, никто не пострадал.

- Задействовано 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Ликвидация пожара в 21:38. В результате пожара уничтожен кухонный гарнитур, закопчены стены, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.