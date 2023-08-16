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НовостиОбщество16 августа 2023 11:01

В Ярославле неизвестный выстрелил в боковое стекло автобуса

Об этом рассказал директор компании-перевозчика Хасьятулла Гирфанов
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле неизвестный выстрелил в боковое стекло автобуса. ФОТО: страница Хасьятуллы Гирфанова ВКонтакте

В Ярославле неизвестный выстрелил в боковое стекло автобуса. ФОТО: страница Хасьятуллы Гирфанова ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 16 августа, утром неизвестный выстрелил в боковое стекло автобуса. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал директор компании-перевозчика Хасьятулла Гирфанов. У желтого автобуса практически выбито одно из стекол. Из какого оружия стреляли – пока неизвестно.

- Общественный транспорт новый, по круговому обзору установлены видео камеры. Неуважаемый товарищ, предлагаю вам незамедлительно прийти к нам на предприятие или в полицию для дачи признательных показаний, - отметил Хасьятулла Гирфанов.

В УМВД России по Ярославской области сообщили, что факт повреждения стекла автобуса задокументирован. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего.