В Ярославле неизвестный выстрелил в боковое стекло автобуса. ФОТО: страница Хасьятуллы Гирфанова ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 16 августа, утром неизвестный выстрелил в боковое стекло автобуса. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал директор компании-перевозчика Хасьятулла Гирфанов. У желтого автобуса практически выбито одно из стекол. Из какого оружия стреляли – пока неизвестно.

- Общественный транспорт новый, по круговому обзору установлены видео камеры. Неуважаемый товарищ, предлагаю вам незамедлительно прийти к нам на предприятие или в полицию для дачи признательных показаний, - отметил Хасьятулла Гирфанов.

В УМВД России по Ярославской области сообщили, что факт повреждения стекла автобуса задокументирован. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего.