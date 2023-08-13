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НовостиОбщество13 августа 2023 13:07

В Ярославле пятый день ищут 14-летнего подростка

Девушка ушла из дома 9 августа
Анастасия ГОЛУБЕВА
Приметы пропавшей. ФОТО: ЯрСпас

Приметы пропавшей. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле пятый день ищут 14-летнюю Ксению Клопову. Девушка ушла из дома во Фрунзенском районе города 9 августа.

Приметы пропавшего подростка: на вид 14-15 лет, рост 168 сантиметров, среднее телосложение, каштановые волосы и карие глаза.

Ксения была одета в черную толстовку, черные шорты и черные кроссовки с белой подошвой.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего подростка, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - отметили в поисково-спасательном отряде.