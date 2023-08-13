В Ярославле женщина зарегистрировала иностранцев в своей квартире, но не предоставила жилье Фото: Даниил ОПАРИН

В Ярославле женщина зарегистрировала иностранцев в своей квартире, но не предоставила им жилье. Это выяснила полиция во время проверки. Жительница Красноперекопского района фиктивно поставила на учет в свою квартиру пять мигрантов, взяла с них денег, но не собиралась давать им жилье.

- Полицией по Красноперекопскому городскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.