Житель Рыбинска избил своего знакомого во время посиделок

В Рыбинске встреча двух друзей закончилась травмами и больницей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинске полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Двое местных жителей решили устроить дружеские посиделки и выпить. Ничто не предвещало беды, но в какой-то момент между мужчинами завязалась ссора. 43-летний рыбинец избил своего 42-летнего знакомого, нанеся при этом закрытую тупую травму живота и повредив внутренние органы.

- Подозреваемым даны признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается. В соответствии со статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, - сообщили в УМВД России по Ярославской области