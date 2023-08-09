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НовостиПроисшествия9 августа 2023 7:08

Житель Рыбинска избил своего знакомого во время посиделок

В Рыбинске встреча двух друзей закончилась травмами и больницей
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске встреча двух друзей закончилась травмами и больницей

В Рыбинске встреча двух друзей закончилась травмами и больницей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинске полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Двое местных жителей решили устроить дружеские посиделки и выпить. Ничто не предвещало беды, но в какой-то момент между мужчинами завязалась ссора. 43-летний рыбинец избил своего 42-летнего знакомого, нанеся при этом закрытую тупую травму живота и повредив внутренние органы.

- Подозреваемым даны признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается. В соответствии со статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, - сообщили в УМВД России по Ярославской области