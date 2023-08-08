Директором ярославского департамента охраны объектов культурного наследия стала специалист из Иванова

Директором департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области назначена Анна Рожкова. ФОТО: Комитет Ивановской области по гос. охране ОКН

Директором департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области назначена Анна Рожкова. Ранее она возглавляла комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия, но в феврале этого года покинула свой пост.

- Поздравляем Анну Рожкову с возвращением в сферу сохранения памятников истории и культура. Надеемся, что опыт, приобретенный в комитете, пригодится для реализации нашей общей цели – сохранения объектов культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации, - написали в группе комитета ВКонтакте.

Несколько дней назад Наталья Грушевская сообщила, что покидает пост директора ярославского департамента, который она занимала с 2021 года. Она заняла должность заместителя директора ведомства.