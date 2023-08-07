Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 августа 2023 6:31

В Ярославле при столкновении четырех машин пострадала женщина

На Ленинградском проспекте в Ярославле произошло массовое ДТП
Полина Вачнадзе
Днем 6 августа на Ленинградском проспекте в Ярославле столкнулись четыре автомобиля.

Днем 6 августа на Ленинградском проспекте в Ярославле столкнулись четыре автомобиля.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Днем 6 августа на Ленинградском проспекте в Ярославле столкнулись четыре автомобиля: «Хонда», «КИА», «Лада Веста» и ВАЗ-2107.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, в ДТП пострадала 60-летняя женщина, пассажир «семерки». После осмотра врачи отпустили ее на амбулаторное лечение.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются вес обстоятельства столкновения автомобилей.

В Угличе в столкновении легковушки и мотоцикла пострадал человек.