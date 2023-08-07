В Ярославле при столкновении четырех машин пострадала женщина

Днем 6 августа на Ленинградском проспекте в Ярославле столкнулись четыре автомобиля. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Днем 6 августа на Ленинградском проспекте в Ярославле столкнулись четыре автомобиля: «Хонда», «КИА», «Лада Веста» и ВАЗ-2107.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, в ДТП пострадала 60-летняя женщина, пассажир «семерки». После осмотра врачи отпустили ее на амбулаторное лечение.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются вес обстоятельства столкновения автомобилей.

В Угличе в столкновении легковушки и мотоцикла пострадал человек.