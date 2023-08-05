Руководитель департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области ушла со своего поста

Директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Наталья Грушевская уходит со своего поста. ФОТО: страница Натальи Грушевской ВКонтакте

Директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Наталья Грушевская уходит со своего поста.

- Хочу выразить благодарность коллегам за доверие, поддержку и профессионализм. Вместе нам удалось реализовать то, что раньше казалось невозможным, - написала Наталья Грушевская на своей странице ВКонтакте.

Также она поблагодарила за сотрудничество общественников и градозащитников, которые реагировали на малейшую угрозу объектам культурного наследия.

На должности директора департамента Наталья Грушевская работала с 2021 года.