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НовостиОбщество5 августа 2023 12:14

Руководитель департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области ушла со своего поста

Об увольнении Наталья Грушевская сообщили на своей странице ВКонтакте
Полина Вачнадзе
Директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Наталья Грушевская уходит со своего поста. ФОТО: страница Натальи Грушевской ВКонтакте

Директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Наталья Грушевская уходит со своего поста. ФОТО: страница Натальи Грушевской ВКонтакте

Директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Наталья Грушевская уходит со своего поста.

- Хочу выразить благодарность коллегам за доверие, поддержку и профессионализм. Вместе нам удалось реализовать то, что раньше казалось невозможным, - написала Наталья Грушевская на своей странице ВКонтакте.

Также она поблагодарила за сотрудничество общественников и градозащитников, которые реагировали на малейшую угрозу объектам культурного наследия.

На должности директора департамента Наталья Грушевская работала с 2021 года.