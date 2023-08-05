Ярославцы рассказали о драке водителей "Яавтобуса" и иномарки

Ярославцы рассказали о конфликте между водителем желтого автобуса №90 и водителем "Митцубиши". Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Вечером 4 августа ярославцы рассказали о конфликте между водителем желтого автобуса №90 и водителем "Митцубиши". По словам очевидцев, дело дошло до драки, но на видео, которое выложили в соцсетях, она не попала.

- Сначала водитель легковушки ударил несколько раз водителя автобуса в лицо, затем водитель автобуса, видимо, специально немного наехал на машину и сломал зеркало у автомобиля. Водитель машины взял пистолет и направился к автобусу, - написали в группе "Ярославль LIVE" ВКонтакте.

Чем закончилось противостояние водителей, очевидцы не рассказывают.