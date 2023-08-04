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НовостиОбщество4 августа 2023 14:24

Прокуратура нашла нарушения в двух «работных домах» Ярославля

С просьбой провести проверку, в ведомство обратился региональный уполномоченный по правам человека
Полина Вачнадзе
Прокуратура выявила нарушения в «работных домах» на улице Нестерова и на улице Строителей. ФОТО: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

Прокуратура выявила нарушения в «работных домах» на улице Нестерова и на улице Строителей. ФОТО: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

Прокуратура Ярославской области после обращения регионального уполномоченного по правам человека провела проверку в «работных домах».

- Мне сообщают, что лица без определенного места жительства попадают почти что в рабство – работают по 12 часов в день без выходных и отпусков, получая за труд по 150 рублей в день. В то время как по договорам между мэрией Ярославля и индивидуальными предпринимателями такая работа оплачивается из расчета 170 рублей за 1 час, – сообщил Сергей Бабуркин.

Прокуратура выявила нарушения в «работных домах» на улице Нестерова и на улице Строителей. Предприниматели и муниципальные предприятия между собой контракты заключали. А вот отношения с наемными гражданами трудовые отношения ничем не регламентировались.

- Прокуратура потребовала от ИП устранить выявленные нарушения. Кроме того, предпринимателям грозит привлечение к административной ответственности, - сказал Сергей Бабуркин.