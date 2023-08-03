На улице Ленинского района Ярославля умер мужчина

В Ярославле на улице Розы Люксембург утром 3 августа умер мужчина. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле на улице Розы Люксембург у дома №11 утром 3 августа умер мужчина.

- Ему стало плохо, «скорая» ехала долго, не смогли ему помочь, - рассказывают очевидцы.

В областной станции скорой медицинской помощи пояснили, что вызов в диспетчерский центр поступил в 08:09. Бригада центральной подстанции учреждения прибыла на место в 08:25.

- Регламентированное время доезда на вызов, принятый в экстренной форме, соблюдено. Диагноз: смерть до приезда СМП. Приносим соболезнования родным и близким умершего, - прокомментировали в ГБУЗ ЯО «ССМП и ЦМК».

По факту смерти ярославца проверку проводят следователи.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.