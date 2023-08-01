В Ярославле мужчина упал с моста в Которосль. ФОТО: скриншот из видео группы "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле мужчина сорвался с моста. Речь идет о мосте, который ведет на Московский проспект.

Местный житель на протяжении нескольких минут смотрит вниз и сначала сидит на парапете моста, после этого оказывается уже за ним, держась руками. Еще через несколько секунд садится на корточки. К нему подходит человек и мужчина сразу же срывается в воду. По словам очевидцев, с местным жителем все в порядке – он остался жив и сам выплыл.

В пресс-службе УМВД России по Ярославской области сказали, что в полицию обращений не поступало.