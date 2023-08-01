В Ярославской области многодетные семьи могут получить деньги вместо земельного участка

В Ярославской области многодетные семьи вместо земли могут получить выплату. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославской области многодетные семьи, вместо положенного им бесплатного земельного участка, могут получить единовременную выплату. Ее размер составит не более 157 116 рублей.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте регионального правительства, на деньги имеют право многодетные семьи, в которых минимум трое детей являлись несовершеннолетними на момент подачи документов. Еще одно ограничение – ранее семья не должна была получать бесплатный участок.

Выделенные средства можно потратить на приобретение участка для строительства дома или покупку готового жилого помещения, на первоначальный взнос по ипотеке или погашение уже взятой ипотеки, а также внести в качестве цены договора участия в долевом строительстве. Важное условие: недвижимость должна находиться в Ярославской области.

Обратиться за получением денег нужно в Единый центр социальных выплат. В течение 15 рабочих дней будет принято решение. Если оно окажется положительным, дсредства поступят на счет в течение пяти дней.