Во дворе дома на улице Большая Октябрьская в Ярославле на припаркованную машину упало дерево.

В воскресенье, 30 июля, во дворе дома на улице Большая Октябрьская на припаркованную «Ладу Калину» упало дерево.

- Коммунальщики приехали, дерево на бревна распилили и оставили бревна на месте, видать, как вещдоки, - пишет автор поста в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте. – Авто, судя по всему, восстановлению не подлежит, так как крыша проломилась до днища.

По словам очевидцев, зацепило еще одну машину, но она пострадала меньше, чем «Лада».

В комментариях ярославцы пишут, что не раз просили управляющую компанию спилить старое дерево.

- За полчаса до падения еще три машины уехали отсюда, которые как раз и стояли на газоне. Но им бы мало досталось, чисто ветками бы стекла побило, а на эту ствол упал, - рассказывает Игорь Ф.