В Ярославль на следующей неделе придет жара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последняя неделя июля не радовала ярославцев летней погодой, а вот начало августа будет по-настоящему знойным. На предстоящей неделе не обещают дождей – только солнце и жара.

В понедельник, 31 июля, температура воздуха прогреется до 24 градусов, ожидается переменная облачность.

Во вторник, среду и четверг – яркое солнце и 26 градусов, ночи будут теплыми – 16 градусов.

В пятницу и субботу – еще жарче – 28 градусов, без осадков.

В воскресенье, 6 августа, по прогнозу 30 градусов и чистое небо.