Ярославцев попросили не парковать машины на дорогах, где идет ремонт

Городские власти обратились к ярославским водителям с просьбой не оставлять машины на дорогах, где идет ремонт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городские власти обратились к ярославским водителям с просьбой не оставлять машины на дорогах, где идет ремонт.

- Припаркованные автомобили на ремонтируемых участках улично-дорожной сети затрудняют выполнение работ и затягивают сроки окончания ремонта, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Сейчас ремонтные работы идут на улицах Лисицына, Титова. В ближайшее время они начнутся на улицах Хуторской, Ямской, проезде Ушакова, Мукомольном и Гагаринском переулках.

- На улицах Лисицына и Титова подрядные организации выполняют демонтаж и монтаж бортовых камней. На улицах Хуторской и Ямской, проезде Ушакова, Мукомольном и Гагаринском переулках к работам приступят уже в эти выходные, - уточнили в мэрии и попросили горожан заранее выбирать и пути движения, и места для парковок.