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НовостиПроисшествия28 июля 2023 14:32

В Ярославле мужчина на Московском проспекте напал на девушку

Ярославец набросился на местную жительницу в надземном переходе
Анастасия ГОЛУБЕВА
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле сегодня, 28 июля, мужчина напал на девушку на Московском переходе. Инцидент произошел в надземном переходе днем. Очевидцы позвонили в полицию примерно в 13:50 и рассказали об увиденном.

- Нападавший 42-летний мужчина сотрудниками полиции доставлен в ОМВД России по Красноперекопскому городскому району. В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.