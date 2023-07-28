В Ярославле мужчина на Московском проспекте напал на девушку

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле сегодня, 28 июля, мужчина напал на девушку на Московском переходе. Инцидент произошел в надземном переходе днем. Очевидцы позвонили в полицию примерно в 13:50 и рассказали об увиденном.

- Нападавший 42-летний мужчина сотрудниками полиции доставлен в ОМВД России по Красноперекопскому городскому району. В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.