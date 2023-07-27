В Ярославской области из-за нехватки учеников закрыли школу

В Ростовском районе детей будут возить в школу, которая находится в 9 километрах от их дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Горный Ростовского района закрывают Карьерскую школу. Так как здание находится в аренде, администрация не может выполнить требования по антитеррористической защищенности, например, установить ограждение, не в силах смонировать пожарную сигнализацию и провести косметический ремонт помещений. Кроме того, по данным департамента образования, в образовательном учреждении числятся всего 11 учеников. На уроки в Коленовскую школу их будут возить на автобусе.

- В связи с малочисленностью детей в Карьерской школе, нормативное бюджетное финансирование не позволяет качественно оказывать образовательную услугу, к тому же существует дефицит кадрового обеспечения. В 2023 году запланировано присоединение Карьерской школы к Коленовской, - сообщили родителя учеников в администрации Ростовского района.

Но возмутил родителей ребят не только сам факт закрытия школы и перевод детей в образовательное учреждение, которое находится в 9 километрах. Совсем недавно родители за свой счет сделали в классах ремонт и получается, что зря.

- Извините, я мать-одиночка и на школу ни копейки не получаю. Так почему я должна отдать 2100 рублей, - спрашивает мама одного из учеников.

В администрации района деньги пообещали вернуть.

- Данный вопрос обсуждается начальником управления образования с директором школы. Школу предполагалось сохранить, но большинство родителей приняли решение о переводе детей в другое учреждение, - пояснили в ведомстве.