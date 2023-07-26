В Рыбинске для детей предлагают бесплатные путевки в летний лагерь
Фото: Администрация Рыбинска
В Рыбинске для детей, которые имеют определенные льготы, департамент по социальной поддержке населения предлагает бесплатные путевки в летний лагерь «Полянка» на пятую смену. Она пройдет с 9 по 29 августа. Возраст ребенка должен быть от 7 до 17 лет.
Предложение распространяется на следующие льготные категории горожан:
- малоимущие граждане (при наличии справки о малоимущей семье);
- семьи с детьми-инвалидами;
- семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями;
- семьи участников СВО.