В Рыбинске для детей предлагают бесплатные путевки в летний лагерь Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске для детей, которые имеют определенные льготы, департамент по социальной поддержке населения предлагает бесплатные путевки в летний лагерь «Полянка» на пятую смену. Она пройдет с 9 по 29 августа. Возраст ребенка должен быть от 7 до 17 лет.

Предложение распространяется на следующие льготные категории горожан:

- малоимущие граждане (при наличии справки о малоимущей семье);

- семьи с детьми-инвалидами;

- семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями;

- семьи участников СВО.