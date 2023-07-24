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НовостиПроисшествия24 июля 2023 19:02

Из ярославского торгового центра эвакуировали людей

К «Ауре» приезжала пожарная машина
Анастасия ГОЛУБЕВА
Из ярославского торгового центра эвакуировали людей

Из ярославского торгового центра эвакуировали людей

Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В Ярославле сегодня, 24 июля, примерно в 18:40 из торгово-развлекательного центра «Аура» эвакуировали всех посетителей и сотрудников магазинов. Огромное количество людей толпилось у входа, не понимая, что происходит. Практически сразу к ТРЦ приехала пожарная машина.

В ГУ МЧС России по Ярославской области рассказали, что, к счастью, это было ложное срабатывание и спасатели выехали на место, чтобы все проверить.

Посетителей запустили обратно в магазины примерно через 25 минут после эвакуации.