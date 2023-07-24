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НовостиСпорт24 июля 2023 15:32

В Дзержинском районе Ярославля откроют универсальную спортплощадку

Открытие «умной» площадки запланировано на конец лета
Полина Вачнадзе
Спортплощадку на Большой Норской планируют открыть в середине августа.

Спортплощадку на Большой Норской планируют открыть в середине августа.

Фото: Мэрия Ярославля

На улице Большая Норская в Ярославле в конце лета откроется новая универсальная спортивная площадка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Артем Молчанов.

- Здесь можно будет играть в волейбол, баскетбол и хоккей. Зрители матчей комфортно разместятся на трибунах. А «умная» площадка потому, что здесь предусмотрена еще и точка WI-FI, - написал градоначальник.

Подрядчик уже смонтировал хоккейный корт, трибуны и площадку для ворк-аута, сделал беговые дорожки. Осталось закончить укладку покрытия. В планах у мэрии открыть спортплощадку в середине августа.