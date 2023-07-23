Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 июля 2023 8:32

В Рыбинске женщина ударила ножом своего сожителя

Сейчас мужчине находится в больнице
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске женщина ударила ножом своего сожителя

В Рыбинске женщина ударила ножом своего сожителя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

33-летняя женщина, находясь в квартире вместе со своим 31-летним возлюбленным, ударила его ножом во время ссоры. Сейчас мужчина находится в больнице. Местная жительница призналась в содеянном.

- В соответствии со статьей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.