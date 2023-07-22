Ярославль встал в 10-балльные пробки в пятницу вечером

Ярославцы провели в пробках весь вечер пятницы. ФОТО: читатель КП

Вечером 21 июля, в пятницу, в Ярославле произошел транспортный коллапс - город встал в многокилометровые пробки. Сервис "Яндекс" оценил заторы в 10 баллов. Стоял в обе стороны Московский проспект, проспект Фрунзе, улицы Большая Федоровская, Наумова, Нагорная, Ушинского и Комсомольская, проспект Октября.

Многие ярославцы, решили выйти из автобусов и пойти пешком. У автомобилистов, к сожалению, такой возможности не было. В пробках ярославцы провели более двух часов.

Мэр Артем Молчанов извинился за сложившуюся ситуацию и пояснил, почему так произошло. Виной всему - ремонт проспекта Фрунзе.

- Эта неделя не радовала нас хорошей погодой, на следующей тоже ожидаются дожди, поэтому дорожные рабочие ловят нечастые солнечные дни, чтобы привести в порядок асфальтовое покрытие. Подрядчик старается отремонтировать востребованную магистраль качественно и в срок. Думаю, цель мэрии и желание горожан сходятся в том, что эту дорогу нужно хорошо отремонтировать. Надеюсь на ваше понимание, - написал градоначальник на своих страницах в соцсетях.

- Ужас, конечно. Дали бы людям до дома добраться! Все уставшие. Неделю отработали все-таки. Можно и ночью этим заниматься, а не в час пик, как обычно у нас происходит, - выразила в комментариях под постом мэра всеобщее негодование ярославцев Вера Куликова.