В Ярославле ремонт двух театров идет по графику Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле по графику идет ремонт ТЮЗа и кукольного театра. Сейчас закончены работы на крыше, смонтированы новые витражи и установлено оборудование в тепловом узле. Помимо этого, на сцене ТЮЗа сделаны трубные и кабельные трассы на всех галереях, софитные подъемы и дорога раздвижного занавеса. На все обновление театров было выделено около 800 миллионов рублей.

- В настоящее время продолжается замена систем отопления и вентиляции, на сцене монтируют новые лебедки, в фойе обновляют электропроводку и освещение, в санузлах кладут плитку. Также начались работы по благоустройству прилегающей к театру территории, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Пока спектакли для маленьких зрителей ставят и показывают в других помещениях, а в самом театре находятся только подрядные организации.