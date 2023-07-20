В Ярославской области заработал телеграм-бот для записи к врачу

Получить явку к специалисту можно при помощи телеграм-бота
Фото: Правительство Ярославской области
С 19 июля у жителей Ярославской области появилась возможность записываться к врачу, минуя звонки и общение с операторами колл-центров. Получить явку к специалисту можно при помощи телеграм-бота. Достаточно ввести номер СНИЛС или медицинского полиса, выбрать нужную клинику, медика и удобное время посещения.
- Также в боте можно прикрепить данные своих родственников и записывать к врачам и их тоже. Авторизоваться достаточно один раз, - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
В регионе продолжает работать единая электронная регистратура по номеру 122. С ее помощью можно вызвать скорую, решить вопросы, связанные со здоровьем и, конечно, записаться на прием к специалистам:
– участковому терапевту;
– врачу общей практики (семейному врачу);
– участковому педиатру;
– хирургу;
– детскому хирургу;
– акушеру-гинекологу;
– оториноларингологу;
– офтальмологу;
– стоматологу;
– стоматологу-терапевту;
– стоматологу-хирургу;
– детскому стоматологу;
– зубному врачу;
– психиатру-наркологу;
– детскому психиатру;
– фтизиатру;
– урологу.