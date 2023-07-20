В Ярославской области заработал телеграм-бот для записи к врачу

Получить явку к специалисту можно при помощи телеграм-бота Фото: Правительство Ярославской области

С 19 июля у жителей Ярославской области появилась возможность записываться к врачу, минуя звонки и общение с операторами колл-центров. Получить явку к специалисту можно при помощи телеграм-бота. Достаточно ввести номер СНИЛС или медицинского полиса, выбрать нужную клинику, медика и удобное время посещения.

- Также в боте можно прикрепить данные своих родственников и записывать к врачам и их тоже. Авторизоваться достаточно один раз, - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В регионе продолжает работать единая электронная регистратура по номеру 122. С ее помощью можно вызвать скорую, решить вопросы, связанные со здоровьем и, конечно, записаться на прием к специалистам:

– участковому терапевту;

– врачу общей практики (семейному врачу);

– участковому педиатру;

– хирургу;

– детскому хирургу;

– акушеру-гинекологу;

– оториноларингологу;

– офтальмологу;

– стоматологу;

– стоматологу-терапевту;

– стоматологу-хирургу;

– детскому стоматологу;

– зубному врачу;

– психиатру-наркологу;

– детскому психиатру;

– фтизиатру;

– урологу.