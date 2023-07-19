На улице Ярославля из-за прорыва трубы забил гейзер

На улице Доронина в Ярославле произошла коммунальная авария. ФОТО: Группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Вечером 18 июля улица Доронина в Ярославле ушла под воду.

- После проведения гидравлических испытаний образовался дефект трубопровода. Из-за него размыло грунт, провалился асфальт и на этом месте забил «гейзер», - сообщил в своем Telegram-канале мэр Ярославля Артем Молчанов.

На месте работали сотрудники сетевой компании. Они отключили теплоснабжение и приступили к устранению аварии. После дорожное покрытие должны восстановить.

Мэр Ярославля пообещал взять ситуацию под свой контроль.