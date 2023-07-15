В Ярославле за незаконную торговлю оштрафовали восемь человек

В Кировском, Ленинском и Дзержинском районах Ярославля прошли рейды по выявлению торговли в установленных для этого местах. Фото: Правительство Ярославской области

В Кировском, Ленинском и Дзержинском районах Ярославля прошли рейды по выявлению торговли в установленных для этого местах. В итоге были оштрафованы восемь нарушителей. Для физлиц штраф составляет 3 тысячи рублей, для юридических - 100 тысяч.

- Все протоколы были составлены на месте, потому что в состав административных комиссий теперь включены сотрудники правоохранительных органов. Они имеют право на проверку документов. Благодаря этому личность правонарушителя устанавливается сразу, не требуется длительная процедура с розыском или вызовом его по месту регистрации, – сообщила помощник губернатора Татьяна Потемкина.

Теперь рейду будут проводиться не только днем в будни, но и по вечерам и даже в выходные.

Кроме нарушителей правил торговли в городе были оштрафованы и водители, которые оставили свои машины в неподходящих местах. Во время рейда было выявлено 36 фактов незаконной парковки.