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НовостиОбщество15 июля 2023 11:43

На Нефтестрое в Ярославле сделают новый сквер

Об этом мэра города попросили ярославцы
Полина Вачнадзе
На Нефтестрое в Ярославле планируют сделать новый сквер.

На Нефтестрое в Ярославле планируют сделать новый сквер.

Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Артем Молчанов и жители Нефтестроя оценили ход ремонта двора дома №24 на улице Нефтяников. Работы идут по проекту "Наши дворы". Здесь положат новый асфальт, сделают новую площадку, установят лавочки у подъездов и опилят ветки деревьев.

- Прошлись с жителями Нефтестроя по окрестностям. Рядом с их домом есть несколько народных троп, ведущих в школу №31, и просторная зеленая зона. Эту территорию необходимо благоустроить, чтобы у местных жителей и школьников было комфортное место для прогулок. Поручил проработать такую возможность профильному заместителю и администрации, - сказал Артем Молчанов.