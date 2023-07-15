На Нефтестрое в Ярославле сделают новый сквер

На Нефтестрое в Ярославле планируют сделать новый сквер. Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Артем Молчанов и жители Нефтестроя оценили ход ремонта двора дома №24 на улице Нефтяников. Работы идут по проекту "Наши дворы". Здесь положат новый асфальт, сделают новую площадку, установят лавочки у подъездов и опилят ветки деревьев.

- Прошлись с жителями Нефтестроя по окрестностям. Рядом с их домом есть несколько народных троп, ведущих в школу №31, и просторная зеленая зона. Эту территорию необходимо благоустроить, чтобы у местных жителей и школьников было комфортное место для прогулок. Поручил проработать такую возможность профильному заместителю и администрации, - сказал Артем Молчанов.