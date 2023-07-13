В Ярославле при столкновении двух иномарок погиб мужчина

В ночном ДТП под Ярославлем погиб водитель иномарки. Фото: УМВД по Ярославской области

Около двух часов ночи 13 июля на Юго-Западной окружной дороге в Ярославле произошла авария. Столкнулись две иномарки – «Фольксваген Поло» и «Шкода Октавия».

- Водитель автомобиля «Фольксваген», 52-летний мужчина, скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

За рулем «Шкоды» сидел 23-летний водитель. О его состоянии не сообщается.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства ДТП.