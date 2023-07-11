Дворец молодежи в Рыбинске оформят в зеленой и фиолетовой гамме

Помещения Дворца молодежи в Рыбинске полностью изменят свой дизайн. Фото: Администрация Рыбинска

Помещения Дворца молодежи в Рыбинске полностью изменят свой дизайн: в оформлении будут преобладать зеленые и фиолетовые цвета. В администрации города пояснили, почему при проведении ремонта была выбрана такая цветовая гамма.

- Работы ведутся за счет федерального гранта, и мы не можем отступать от общих правил.

Фирменные цвета Росмолодежи приняты для оформления дворцов молодежи и молодежных организаций, - пояснила заместитель главы администрации по социальной политике Лариса Сорокина.

Работы в помещениях уже начались. Сейчас рабочие демонтируют старое напольное покрытие и стены. Будет не только сделан ремонт, но и установлена новая мебель, техника, освещение и система противопожарной безопасности.

- Новую мебель мы уже закупили. Это современные диваны. Для зоны коворкинга предусмотрели пуфы и стулья, чтобы молодежи было удобно общаться и отдыхать. Также компьютерные столы и ноутбуки. В планах приобрести два больших LED-экрана за счет экономии средств, - рассказала директор молодежного центра «Максимум» Мария Гонулева.

Ремонт Дворца молодежи планируют завершить к началу ноября.