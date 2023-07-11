Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 июля 2023 13:38

Жительницу Ярославской области подозревают в убийстве жениха своей дочери

Мужчина умер от удара ножом в живот
Полина Вачнадзе
По версии следствия, 43-летняя женщина зарезала 35-летнего жениха своей дочери.

По версии следствия, 43-летняя женщина зарезала 35-летнего жениха своей дочери.

Фото: СУ СКР по Ярославской области

Семейно-бытовая драма разыгралась в частном доме деревни Сысоево Угличского района. По версии следствия, 43-летняя женщина зарезала 35-летнего жениха своей дочери. Убийство произошло во время совместного распития спиртных напитков несостоявшимися тещей и зятем.

- Произошел конфликт на фоне личных неприязненных отношений, в результате которого подозреваемая нанесла мужчине колото-резаное ранение в область живота. Потерпевший скончался на месте преступления, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

По словам очевидцев, скандалы в этом доме были нередки. Дочка подозреваемой привела в дом не самого завидного жениха. Мужчина отсидел срок за убийство, из мест не столь отделенных освободился год назад. Не удивительно, что мать была не в восторге от выбора своей дочери. И очередная ссора закончилась поножовщиной.

Женщина уже задержана сотрудниками уголовного розыска. Сейчас решается вопрос о ее заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».