Жительницу Ярославской области подозревают в убийстве жениха своей дочери

По версии следствия, 43-летняя женщина зарезала 35-летнего жениха своей дочери. Фото: СУ СКР по Ярославской области

Семейно-бытовая драма разыгралась в частном доме деревни Сысоево Угличского района. По версии следствия, 43-летняя женщина зарезала 35-летнего жениха своей дочери. Убийство произошло во время совместного распития спиртных напитков несостоявшимися тещей и зятем.

- Произошел конфликт на фоне личных неприязненных отношений, в результате которого подозреваемая нанесла мужчине колото-резаное ранение в область живота. Потерпевший скончался на месте преступления, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

По словам очевидцев, скандалы в этом доме были нередки. Дочка подозреваемой привела в дом не самого завидного жениха. Мужчина отсидел срок за убийство, из мест не столь отделенных освободился год назад. Не удивительно, что мать была не в восторге от выбора своей дочери. И очередная ссора закончилась поножовщиной.

Женщина уже задержана сотрудниками уголовного розыска. Сейчас решается вопрос о ее заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».