В Ярославле эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Шоколад»

В Ярославле днем 6 июля эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Шоколад». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле днем 6 июля эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Шоколад» на Московском проспекте.

Как сообщает ГТРК «Ярославия», в ТЦ, по предварительно информации, поступило сообщение о минировании. На месте работали сотрудники МЧС, полиции и другие спецслужбы.

29 июня эвакуация была объявлена в ТЦ «Аура». Администрации центра неизвестные направили сообщение о заложенном опасном устройстве.