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НовостиПроисшествия6 июля 2023 14:27

В Ярославле эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Шоколад»

Предположительно, в торговый центр поступило сообщение о минировании
Полина Вачнадзе
В Ярославле днем 6 июля эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Шоколад».

В Ярославле днем 6 июля эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Шоколад».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле днем 6 июля эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Шоколад» на Московском проспекте.

Как сообщает ГТРК «Ярославия», в ТЦ, по предварительно информации, поступило сообщение о минировании. На месте работали сотрудники МЧС, полиции и другие спецслужбы.

29 июня эвакуация была объявлена в ТЦ «Аура». Администрации центра неизвестные направили сообщение о заложенном опасном устройстве.