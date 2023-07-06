В Ярославле эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Шоколад»

В Ярославле днем 6 июля эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Шоколад».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ярославле днем 6 июля эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Шоколад» на Московском проспекте.
Как сообщает ГТРК «Ярославия», в ТЦ, по предварительно информации, поступило сообщение о минировании. На месте работали сотрудники МЧС, полиции и другие спецслужбы.
29 июня эвакуация была объявлена в ТЦ «Аура». Администрации центра неизвестные направили сообщение о заложенном опасном устройстве.