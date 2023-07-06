В следующем году в Ярославле благоустроят Первомайский бульвар и Тверицкий бор

Готовится проектно-сметная документация по благоустройству шести территорий в Ярославле. ФОТО: 76.gorodsreda.ru

В Ярославле в следующем году будет благоустроено несколько общественных территорий. В лидерах онлайн-голосования, которое проходило в апреле и мае, парк Судостроителей, Первомайский бульвар, Тверицкий бор и парк 30-летия Победы.

- Сейчас начнем проектирование, результаты которого дадут представление о размерах необходимого финансирования на каждую территорию. Помимо вышеперечисленных общественных пространств, разработаем проектно-сметную документацию для сада фабрики «Красный перевал» и парка 950-летия Ярославля, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

В этом году в голосовании приняли участие более 64 тысяч ярославцев.