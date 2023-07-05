Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2023 13:47

Из Ярославской области выдворят 56 нелегальных мигрантов

Полиция провела операцию «Нелегал-2023»
Полина Вачнадзе
В Ярославской области завершился первый этап операции «Нелегал-2023».

В Ярославской области завершился первый этап операции «Нелегал-2023».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области завершился первый этап операции «Нелегал-2023». Полицейские проверили стройки, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, торговые точки и в итоге выявили более 500 нарушений в сфере миграции.

- 238 нарушений касались правил въезда, выезда и пребывания иностранцев в России, 215 – порядка трудовой деятельности, 14 административных правонарушений были связаны с предоставлением ложных сведений при осуществлении миграционного учета, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По решению судов, 56 нелегалов в ближайшее время будут выдворены за пределы РФ. 31 человек уже дожидается отправки домой в Центре временного содержания граждан.

- Также во время операции было возбуждено 31 уголовное дело по статьям об организации незаконной миграции, фиктивной регистрации по месту жительства, фиктивной постановке на учет по месту пребывания, подделке документов, - уточнили в полиции. – Сумма наложенных административных штрафов превысила 800 тысяч рублей.