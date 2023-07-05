Из Ярославской области выдворят 56 нелегальных мигрантов

В Ярославской области завершился первый этап операции «Нелегал-2023». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области завершился первый этап операции «Нелегал-2023». Полицейские проверили стройки, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, торговые точки и в итоге выявили более 500 нарушений в сфере миграции.

- 238 нарушений касались правил въезда, выезда и пребывания иностранцев в России, 215 – порядка трудовой деятельности, 14 административных правонарушений были связаны с предоставлением ложных сведений при осуществлении миграционного учета, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По решению судов, 56 нелегалов в ближайшее время будут выдворены за пределы РФ. 31 человек уже дожидается отправки домой в Центре временного содержания граждан.

- Также во время операции было возбуждено 31 уголовное дело по статьям об организации незаконной миграции, фиктивной регистрации по месту жительства, фиктивной постановке на учет по месту пребывания, подделке документов, - уточнили в полиции. – Сумма наложенных административных штрафов превысила 800 тысяч рублей.