В Ярославле пьяный водитель пытался убежать с места аварии

Пьяный водитель уходил от ДПС по пустым улицам Ярославля. Фото: УМВД по Ярославской области

Рано утром 2 июля в центре Ярославля сотрудники полиции задержали пьяного 31-летнего водителя.

Мужчина с явными признаками алкогольного опьянения сел за руль своей «Тойоты» и поехал. На требования сотрудников ДПС остановиться водитель не отреагировал, началось преследование нарушителя.

- На улице Комсомольской у дома №2 транспортное средство врезалось в припаркованный автомобиль «Тойота». Мужчина попытался сбежать с места ДТП, но был задержан, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В отношении пьяного водителя составлено несколько протоколов.