Ярославцы пожаловались губернатору на нехватку детских лор-врачей

Жители Ярославля жалуются на нехватку детских отоларингологов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Ярославля жалуются на нехватку детских отоларингологов. По словам жительница Дзержинского района, на три поликлиники - №№1, 2 и 3 – работает только один специалист.

- И все пытаются к ней попасть! Ей памятник надо при жизни ставить, - пишет на странице губернатора региона Екатерина Кокоурова. – В поликлиниках отвечают так: если не устраивает, идите к платному доктору. Это что, у нас такая бесплатная медицина? Примите, пожалуйста, меры, ведь это здоровье детей!

На жалобу жительницы Ярославля ответил департамент здравоохранения и фармации. В ведомстве пояснили, что в детской поликлинике №3 работают два врача-оториноларинголога: из четырех ставок, имеющихся по штатному расписанию, заняты две. Но один специалист с июня находится в отпуске по уходу за ребенком. В 2024 году к работе должен приступить доктор, который сейчас проходит ординатуру.

- Врач ведет прием и проводит профосмотры и диспансеризацию детей первого года жизни. Прием осуществляется по предварительной записи. Диспансеризация детей до года проходит на базе всех лечебно-профилактических отделений (ЛПО). Проведение профосмотров организовано на базе ЛПО 1, - сообщили в депздраве. - В каждом ЛПО педиатры обучены отоскопии, что снимает нагрузку со специалиста.

Также в департаменте уточнили, что дети, которым необходима неотложная помощь, принимаются врачами без записи в день обращения по направлению участкового педиатра.

- Доступность записи для плановых и повторных пациентов не превышает 14 дней, - сообщили в департаменте здравоохранения.