В Ярославле откроется фестиваль керамики «Живая глина»

В Ярославском музее-заповеднике 1 и 2 июля будет проходить 8-й межрегиональный фестиваль керамики «Живая глина». Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославском музее-заповеднике 1 и 2 июля будет проходить 8-й межрегиональный фестиваль керамики «Живая глина». Его участниками станут мастера из восьми регионов России.

Главное событие фестиваля – «Битва керамистов», в которой «сойдутся» чемпионы гончарного дела. В другом конкурсе смогут принять участие и профессионалы, и начинающие мастера.

- Участники раскроют ангельскую тему добра, любви, милосердия в формате объемной скульптурной композиции, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Также в программе – лекция о московской чернолощеной утвари 17 века, мастер-шоу и мастер-классы. Конечно, пройдет и ярмарка керамики.