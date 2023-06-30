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НовостиОбщество30 июня 2023 6:21

В Ярославле откроется фестиваль керамики «Живая глина»

Он будет проходить 1 и 2 июля
Полина Вачнадзе
В Ярославском музее-заповеднике 1 и 2 июля будет проходить 8-й межрегиональный фестиваль керамики «Живая глина».

В Ярославском музее-заповеднике 1 и 2 июля будет проходить 8-й межрегиональный фестиваль керамики «Живая глина».

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославском музее-заповеднике 1 и 2 июля будет проходить 8-й межрегиональный фестиваль керамики «Живая глина». Его участниками станут мастера из восьми регионов России.

Главное событие фестиваля – «Битва керамистов», в которой «сойдутся» чемпионы гончарного дела. В другом конкурсе смогут принять участие и профессионалы, и начинающие мастера.

- Участники раскроют ангельскую тему добра, любви, милосердия в формате объемной скульптурной композиции, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Также в программе – лекция о московской чернолощеной утвари 17 века, мастер-шоу и мастер-классы. Конечно, пройдет и ярмарка керамики.