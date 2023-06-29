Волковский театр приглашает ярославцев отметить окончание театрального сезона

Первый русский завершает свой 273-й театральный сезон. ФОТО: архив КП

Первый русский завершает свой 273-й театральный сезон и приглашает всех ярославцев и гостей города отметить это событие. 30 июня в 21:00 в сквере на Первомайском бульваре пройдет программа «Музыкальный постскриптум».

- Главными героями программы станут неподражаемая команда «Волков-бэнда» и театральные премьеры этого сезона. Будет звучать музыка из премьерных спектаклей, пополнивших за год афишу театра, а также авторские песни в исполнении артистов и их любимые композиции, - рассказали в Волковском театре.

Для гостей готовят викторину и подарки, а молодых артистов – церемония посвящения в «волковцы».

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